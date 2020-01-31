Помощь медиков понадобилась группе китайцев в Москве

Врачи скорой помощи прибыли в гостиницу Four Seasons в центре города. Ее постояльцы из Китая пожаловались на высокую температуру. Недомогание почувствовали 14 гостей отеля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Сразу 14 граждан Китая вызвали скорую помощь в гостиницу, они пожаловались медикам на недомогание, у части из них диагностирована высокая температура», — цитирует агентство слова собеседника.

По первым прикидкам врачей, у китайцев — просто ОРВИ. Все они приехали в Москву в туристическую поездку.

Ранее стало известно, что коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрирован в Италии.

