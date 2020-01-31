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001663

Коронавирус 2019-nCoV проник в Италию

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© Twitter

© Twitter

Пневмония нового типа, вызываемая «уханьским коронавирусом», впервые зафиксирована на территории Италии. Медики подтвердили заражение у двух путешественников из Китая.

Тревожную новость огласил премьер министр Италии Джузеппе Конте. Речь идет о

«Первые два подтвержденных случая — двое китайских туристов, которые приехали в нашу страну», — цитирует слова премьера агентство АНСА.

Речь идет о двух китайцах, приехавших из провинции Ухань. Оба уже находятся в Национальном институте инфекционных заболеваний «Спалланцани», специально оборудованном для оказания неотложной помощи. Номер, который гости занимали в отеле Palatino в Риме, опечатан. Другие китайские туристы, которые были в той же группе, также госпитализированы и помещены в карантин, пишет La Repubblika.

Воспрепятствовать проникновению в Италию опасного заболевания не помогли даже жесткие меры в отношении пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda. После повышения температуры у одной из женщин на борту туристов на берег не пускал лично мэр города Чивитавеккья.

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