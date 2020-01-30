Блокированных на круизном лайнере туристов не отпустят до 31 января

Ни один из шести тысяч туристов и членов экипажа круизного лайнера Costa Smeralda, скорее всего, не покинет борт судна до утра 31 января, сообщил телеканал Rainews 24. Комфортабельный пассажирский корабль пришвартовался в итальянском порту Чивитавеккья. Людей на нем проверяют на наличие коронавируса.

Медики успели осмотреть часть пассажиров и собирались отпустить на берег примерно 1140 человек, но этому воспрепятствовал мэр города Эрнесто Тедеско. Градоначальник лично приехал в порт на своем Fiat 500 и обрушился на руководство порта с обвинениями и упреками.

«Вы сошли с ума? Кто разрешил высадку? Я всех вас отправлю в прокуратуру, если кого-то отпустите с судна — вы делаете это на свой страх и риск», — цитирует слова мэра газета Il Mattino.

Тедеско запретил высадку до тех пор, пока не появятся «конкретные новости». Он решительно настроен «защитить здоровье населения» города.

Причиной для паники стало обнаружение у жительницы Гонконга, находившейся на борту, сильного жара. Медики взяли анализы у нее и ее супруга на наличие «уханьского коронавируса», а саму пару изолировали в медицинском блоке корабля. Собранный биоматериал направлен в больницу в Риме.



Посольство России в Италии заявило, что на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян. «Ридус» ранее опубликовал их впечатления от случившегося.