Два горнолыжника погибли в лавине во Франции

Снежная лавина, сошедшая 30 января в долине Комборсьер в департаменте Савойя на востоке Франции, обрушилась на трех горнолыжников. Двое из них найдены мертвыми, еще один находится в больнице Гренобля в тяжелом состоянии, сообщил сайт Franceinfo.

По предварительной информации, без вести пропал еще один спортсмен, покинувший группу несколькими часами ранее. Ведутся его поиски. Местные власти мобилизовали для этого 30 человек, в числе которых — опытные следопыты и кинологи. В коммуне организована служба экстренной психологической помощи.

Трагедия произошла вблизи курортного местечка ла-Туссуир. Лавина сошла с гор после обильного снегопада на высоте около двух тысяч метров.

В мае 2019 года под лавину попала группа туристов на Алтае. Спастись удалось лишь двум из девяти.

