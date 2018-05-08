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На Алтае нашли тело последнего из семи погибших под лавиной туристов

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© nasilkolay.com

© nasilkolay.com

В горах Республики Алтай обнаружено тело последнего из семи погибших под лавиной туристов почти два месяца назад.

Тело Симонова Николая Александровича найдено в воскресенье, 30 июня, у подножия горы Металлург на дне озера.

К настоящему времени обнаружены все тела туристов, попавших под лавину, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, тело еще одной туристки было найдено в субботу, 29 июня, на дне озера, недалеко от того места, где сошла лавина.

Как сообщал «Ридус», 11 мая поиски тел последних двух погибших под лавиной туристов на Алтае были приостановлены. Это было связано с угрозой повторного схода лавины в месте поисков. К тому времени спасатели обнаружили тела пяти из семи погибших.

Трагедия в районе Южно-Чуйского хребта произошла 6 мая. Туристическая группа в составе девяти человек из Новосибирска попала под лавину.

Выжили две девушки, которые сообщили о случившемся, когда смогли добраться до ближайшего населенного пункта — в горах связи не было.

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Комментарии (1)

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    Ольга Доновинавчера, 22:05

    Нинка, чего доброго, нанесёт урон экономике России. Или культуре?

    Свидомуды, захрюндите чё-нибудь про нинку

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