Самолет с тонной кокаина перехвачен в Мексике

Около тонны кокаина стоимостью примерно в 12 миллионов долларов удалось изъять военным Мексики в результате перехвата самолета наркомафии. Воздушное судно следовало из Аргентины на мексиканский остров Косумель в Карибском море — популярное место среди дайверов и туристов с круизных лайнеров.

Наркокурьеров удалось обнаружить над южным штатом Кинтана-Роо. В этом помог специальный самолет, контролирующий воздушное пространство с помощью аппаратуры, установленной на борту. По сигналу тревоги в воздух поднялись истребители мексиканских ВВС.

Нарушитель воздушного пространства счел за благо приземлиться на аэродроме городка Махауаль. К месту посадки немедленно прибыли военные, задержавшие двух пилотов — граждан Венесуэлы и Боливии. На борту самолета нашли более 30 мешков с кокаином.



Борьба с воздушным флотом наркомафии ведется правительствами многих стран Латинской Америки. «Кокаиновые бароны» становятся все наглее и изобретательнее.