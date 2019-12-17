Власти Гватемалы отбили у наркомафии еще один реактивный самолет

Правительственные силы Гватемалы обнаружили и атаковали организованную группу наркоторговцев в Национальном парке Лагуна Дель Тигре на севере страны. Прорвав заслон боевиков, солдаты вышли к тайной посадочной полосе, на которой стоял реактивный самолет.

Воздушное судно, как предполагают власти, использовалось для перевозки наркотиков. Рядом с самолетом был найден джип, в кузове которого находился незаконный груз. Обнаруженное вещество, похожее на кокаин, отправлено на экспертизу.

Задержаны шесть членов банды, изъято большое количество оружия. Фотографии с места событий разместило в Twitter Министерство обороны Гватемалы.

Власти страны в последние месяцы вынуждены постоянно бороться с авиацией наркомафии. В конце октября в департаменте Эль-Киче удалось обнаружить самолет, незаконно перемещающийся в воздушном пространстве Гватемалы. Он совершил посадку в районе, не располагающем аэродромами.



Войска, прибывшие на место посадки, столкнулись с сопротивлением местных жителей, вооруженных палками и холодным оружием. Пока военные пробивались к дороге, где приземлился реактивный бизнес-джет Grumman Gulfstream II, наркоторговцы успели поджечь самолет и скрыться. Еще четыре воздушных судна, приземлившихся в данной местности, найти не удалось.

Кроме самолетов наркобароны активно используют в Латинской Америке подводные лодки. Похоже, что они начали ходить и в Европу через Атлантику.