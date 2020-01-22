ЛНА пригрозила сбивать любые самолеты над аэропортом Триполи

Запрет на использование единственного действующего международного аэропорта Митига в Триполи ввела Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Нарушители, будь то военные или гражданские самолеты, будут сбиваться, заявил в телевизионном обращении официальный представитель вооруженных сил Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, район аэропорта признан закрытой военной зоной. В связи с этим «использование его любыми гражданскими или военными самолетами, независимо от их принадлежности и владельцев, категорически запрещено».

«Будем считать это нарушением режима прекращения огня, а все воздушные суда будут незамедлительно уничтожаться. И это наше последнее предупреждение», — цитирует ТАСС слова аль-Мисмари.

ЛНА реализует план введения бесполетной зоны от Гарьяна и юго-востока Тархуны вплоть до побережья Триполи. В нее вошли авиабаза и аэропорт вблизи ливийской столицы. Митига сейчас рассматривается в качестве базы для переброски в Ливию террористов, а также войск Турции для ведения боевых действий против национальной армии, отметил Ахмед аль-Мисмари.

В середине января в Ливии с новой силой вспыхнула гражданская война. Было объявлено о прекращении перемирия между Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия в Триполи.