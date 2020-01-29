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Путин помиловал Нааму Иссахар

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин 29 января подписал указ о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — сказано в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

В апреле 2019 года 25-летняя Иссахар была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В рюкзаке женщины, летевшей из Дели в Телль-Авив, нашли 9,6 грамма гашиша.

Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в хранении и контрабанде наркотиков и назначил ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Иссахар несколько дней назад обратилась к президенту России с просьбой о помиловании.

Тем временем россиянину Алексею Буркову, которого Израиль выдал в США, грозит до 15 лет лишения свободы. Израильские власти не предали гражданина России на родину.

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