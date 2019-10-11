Гражданку Израиля и США осудили в России на 7,5 лет за 10 грамм гашиша

Химкинский городской суд признал гражданку Израиля и США Нааму Иссасхар виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

«Приговором суда Иссасхар назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

По данным агентства, в ходе следствия и суда Иссасхар признала вину в хранении наркотика, однако отвергла обвинение в контрабанде.

Как пишет «Взгляд», 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она должна была сделать пересадку с рейса из Дели на рейс в Тель-Авив. На наличие в багаже у девушки запрещенных веществ указала служебная собака. В результате в рюкзаке иностранки было найдено 9,6 грамма гашиша.

Дело Наамы Иссахар привлекло внимание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он даже обсуждал его во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание.