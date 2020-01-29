На Дальнем Востоке начали дезинфекцию вокзалов из-за коронавируса
- 29 января 2020, 03:52
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Ряд российских железных дорог приступил к дезинфекции вокзалов и поездов в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV. Весь персонал, контактирующий с пассажирами, обеспечили медицинскими масками, защитными перчатками и антисептическими средствами. Также введен режим проветривания и проведена ревизия вентиляционных систем. Повсюду развесили памятки о мерах профилактики опасной инфекции, а медицинские пункты обеспечили необходимыми лекарствами.
«На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия», — сказано в сообщении на сайте Дальневосточной железной дороги.
Работников поездных бригад специально инструктируют по поводу мер профилактики заболевания. При отправлении поездов соответствующая информация доводится до пассажиров.
«"Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора", — отмечается в сообщении.
Ранее «Ридус» опубликовал свежую сводку о количестве заболевших и умерших от коронавируса в Китае.
Войти через социальные сети: