Число зараженных коронавирусом в Китае перевалило за шесть тысяч

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией нового типа в Китае утром 29 января достигло 6049. Жертвами коронавируса 2019-nCoV стало уже 132 человека. Об этом говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Большинство зафиксированных заражений и все летальные исходы относятся к территории материкового Китая. В Гонконге болеют восемь человек, на Тайване и в Макао — по семь.

Среди провинций печальное лидерство удерживает Хубэй со своим центром — городом Ухань (более 3,5 тысячи зараженных). Далее — Гуандун (207), Чжэцзян (173), Хэнань (168) и Чунцин (132). Болезнь уже проникла во все регионы КНР, кроме Тибета. Медики подозревают, что еще почти семь тысяч китайцев могли подхватить коронавирус 2019-nCoV, но пока эти пациенты находятся под наблюдением.



В остальной Азии пока отмечено 38 случаев заражения. В Северной Америке — шесть, в Австралии — пять, в Европе — четыре, хотя эти данные китайских медиков могли устареть. Точно известно, что коронавирус 2019-nCoV уже обнаружили в Австралии, Вьетнаме, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Германии, Японии и на Шри-Ланке.

Тем временем ВОЗ сообщила о намерении отправить экспертов в Китай из-за вспышки пневмонии нового типа. Они будут собирать информацию для подготовки других стран к возможной эпидемии.