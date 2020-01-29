найти ×
   
  • USD
    62.83
  • EUR
    69.23
СохранитьСохранено0
×

-102082

Число зараженных коронавирусом в Китае перевалило за шесть тысяч

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией нового типа в Китае утром 29 января достигло 6049. Жертвами коронавируса 2019-nCoV стало уже 132 человека. Об этом говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Большинство зафиксированных заражений и все летальные исходы относятся к территории материкового Китая. В Гонконге болеют восемь человек, на Тайване и в Макао — по семь.

Среди провинций печальное лидерство удерживает Хубэй со своим центром — городом Ухань (более 3,5 тысячи зараженных). Далее — Гуандун (207), Чжэцзян (173), Хэнань (168) и Чунцин (132). Болезнь уже проникла во все регионы КНР, кроме Тибета. Медики подозревают, что еще почти семь тысяч китайцев могли подхватить коронавирус 2019-nCoV, но пока эти пациенты находятся под наблюдением.

В остальной Азии пока отмечено 38 случаев заражения. В Северной Америке — шесть, в Австралии — пять, в Европе — четыре, хотя эти данные китайских медиков могли устареть. Точно известно, что коронавирус 2019-nCoV уже обнаружили в Австралии, Вьетнаме, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Германии, Японии и на Шри-Ланке.

Тем временем ВОЗ сообщила о намерении отправить экспертов в Китай из-за вспышки пневмонии нового типа. Они будут собирать информацию для подготовки других стран к возможной эпидемии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
229602читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
20227948читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Советы
Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду

Как помочь себе и другим людям в экстренной ситуации на замерзшем водоеме.

305525читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта 2019

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

20546692читать позжечитаю позже