Западные ученые накинулись на китайских коллег из-за изучения уйгуров

Усилия Китая по изучению ДНК этнических меньшинств, проживающих на территории страны, вызвали негативную реакцию со стороны западных ученых. Они считают, что Пекин может использовать эти знания для слежки и притеснения малых народов. Известные болезненным отношением к проблемам тибетцев и уйгуров научные издания Springer Nature и Wiley заявили, что пересмотрят подход к исследованиям о национальных меньшинствах, которые ведутся при поддержке китайского правительства. Издатели хотят убедиться, что авторы работ получили согласие от людей, которых они изучали.

Заявления последовали за статьями в The New York Times о попытках китайских властей использовать передовые технологии и науку для слежки за национальными меньшинствами. Китайские компании создают системы распознавания лиц, которые, как утверждается, могут определять уйгуров. Китайские чиновники собрали образцы крови этого народа, чтобы создать новые инструменты для выслеживания представителей национальных меньшинств.

В некоторых случаях западные ученые и компании оказывали помощь в подобных исследованиях. Иногда это делалось невольно. Поддержкой можно считать и публикацию статей в известных журналах, что дает авторам престиж и респектабельность, а также доступ к финансированию, данным и новым методикам, утверждают издатели.

«Публикация западными журналами статей китайских ученых, связанных с правоохранительными органами этой страны, равносильно продаже другу ножа, которым тот убьет свою жену», — заявил профессор Левенского католического университета в Бельгии Ив Моро.

Журнал Nature опубликовал эссе доктора Моро, в котором содержится призыв ко всем изданиям отказаться от статей, написанных учеными при поддержке китайских органов безопасности на темы ДНК этнических меньшинств. Автор и его коллеги обеспокоены тем, что подобные исследования используются для создания баз данных, систем распознавания лиц и других методов мониторинга и подчинения этнических меньшинств Китая.

Они также обеспокоены тем, что исследования ДНК нарушают научные правила, предусматривающие согласие объекта изучения. Западные ученые считают, что в Китае, «где так много людей посадили в лагеря, а в повседневной жизни ощущается полицейское присутствие», невозможно подтвердить добровольность сдачи крови уйгурами.



Реакция в западном научном мире стала частью более масштабной атаки на Китай. Законодатели в Соединенных Штатах и других западных странах занимают все более критическую позицию в отношении политики Пекина. Палата представителей США 3 декабря одобрила законопроект, обязывающий администрацию Трампа усилить давление на КНР в связи с притеснениями мусульман-уйгуров. Принятие документа вызвало негативную реакцию со стороны китайских властей. В Пекине эту инициативу назвали «злонамеренной атакой против Китая».

В связи с данной темой интересно также вспомнить о сборе биоматериалов россиян, который около двух лет назад осуществляли американские компании на территории России. Оправдываться по этому поводу стал почему-то представитель учебного авиационного командования ВВС США.

В начале октября Министерство торговли Соединенных Штатов вознамерилось внести в «черный список» 28 китайских компаний, которые «определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США». Истиной причиной являлась ситуация с уйгурами в Китае, признались в Минторге США.