Пятеро детей умерли от неизвестной болезни в джунглях Колумбии

Медицинская комиссия выясняет обстоятельства гибели пятерых детей в поселении коренных жителей Буэнависта в департаменте Чоко на западе Колумбии. По слухам, все они умерли в течение последней недели от неизвестной болезни. Врачебная помощь требуется еще 56 несовершеннолетним, страдающим от диареи и рвоты.

В состав бригады, отправленной в труднодоступный район, вошли врач, медсестра, бактериолог и команда по вакцинации. Комиссия прибыла к месту назначения 24 января и должна пробыть в Буэнависте четыре дня, сообщил министр здравоохранения департамента Чоко.

Параллельно направлены запросы в официальные структуры, чтобы подтвердить факт смерти детей. Сейчас точно установлено, что три ребенка с симптомами гастроэнтерита ранее были направлены в медицинский центр в муниципальном округе Бахо-Баудо.

Глава местного Минздрава подчеркнул: до сих пор нет полного понимания, что именно произошло. Возможно речь идет об острой диарее из-за плохой обработки пищи или загрязненной воды. Чтобы прояснить ситуацию, бактериолог собирает данные о случаях смерти и биологический материал. Это позволит установить причину заболевания.

«Команда покидает этот район завтра (29 января), и у нас будет более подробная информация о том, что они нашли, что посетили, какие диагнозы поставили», — цитирует издание El Tiempo слова министра здравоохранения.

Ситуация усложняется труднодоступностью места происшествия. Чтобы попасть в лесную деревню Буэнависта, нужно около 16 часов плыть по рекам из муниципального центра Бахо Бодо.

Тем временем в цивилизованном мире разгорается эпидемия пневмонии нового типа. ВОЗ направила в Китай своих специалистов, чтобы понять, как готовиться к эпидемии в других странах.