ВОЗ включила российский центр в реестр лабораторий диагностики коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора вошел в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в диагностике нового типа коронавируса. Об этом сообщил 28 января официальный сайт ведомства.

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — сказано в сообщении.

Теперь государства, нуждающиеся в проведении диагностики, имеют возможность обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, специалисты которого с помощью высокоточного оборудования в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования для выявления вируса.

В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор продолжает работу, препятствующую проникновению коронавируса 2019-nCoV на территорию Российской Федерации.

Тем временем коронавирус проник на территорию Германии. Первый случай заражения отмечен в Баварии.