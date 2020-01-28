Число заболевших новой пневмонией в Китае приблизилось к трем тысячам

Пневмонией нового типа, по состоянию на утро 28 января, в Китае заболели 2935 человек. Умерли 82 пациента. Об этом говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Большинство зараженных проживают в континентальной части страны. Восемь человек болеют в Гонконге, семеро — в Макао, пятеро — на Тайване.



Среди провинций Китая по числу зафиксированных случаев выявления коронавируса 2019-nCoV лидерство удерживает Хубэй (1423), в которой находится город Ухань, ставший «колыбелью» пневмонии нового типа. В провинции Гуандун болеет 151 человек, в Чжэцзяне и Хэнань — по 128. В Пекине отмечено 80 случаев заражения. В провинции Хэйлунцзян на границе с Россией — 21.

В других странах Азии инфицировано 30 человек, в Северной Америке — шесть, в Австралии — пять, в Европе — четверо. Официально свободны от новой болезни Южная Америка и Африка.

В числе стран, в которые пробрался коронавирус 2019-nCoV: Австралия, Вьетнам, Германия, Камбоджа, Малайзия, Непал, Южная Корея, Сингапур, США, Таиланд, Франция и Япония.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения официально включила российский центр в реестр лабораторий для диагностики нового коронавируса.