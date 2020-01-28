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Коронавирус пробрался в Германию

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© Twitter

© Twitter

Первого заболевшего новой пневмонией, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, выявили в Германии. Им оказался мужчина из города Штарнберг, сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

Пациента изолировали, он находится под постоянным наблюдением, пишут местные СМИ. Врачи называют состояние мужчины стабильным.

В министерстве отметили, что риск распространения нового типа пневмонии в Баварии сейчас считается незначительным.

Тем временем в Китае болезнью, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, уже заразились более 2,8 тысяч человек. 81 пациент скончался.

Коронавирус добрался до Австралии, Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вспышку международной чрезвычайной ситуацией.

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