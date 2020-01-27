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Асад обсудил ситуацию в Сирии с представителями МИД и Минобороны РФ

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент Сирии Башар Асад 27 января принял российскую межведомственную делегацию с участием представителей Минобороны РФ. Глава арабского государства обсудил со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым текущую ситуацию в стране, а также задачи обеспечения ее долгосрочной стабилизации.

Также обсуждались вопросы ликвидации оставшихся очагов терроризма, мер по оказанию комплексной гуманитарной помощи всем нуждающимся на территории Сирии, возвращения беженцев и временно перемещенных лиц, сказано в сообщении МИД России.

«Кроме того, была рассмотрена проблематика процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета в Женеве», — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее в этот же день главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглы провели телефонный разговор, в котором также были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

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