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Главы МИД России и Турции обсудили процесс урегулирования в Сирии

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© МИД РФ

© МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре указал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на факты нарушения решений о прекращении огня радикалами, которые находятся в Идлибской зоне деэскалации. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны, сказано в сообщении МИД РФ.

«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов», — сказано в сообщении МИД РФ.

Во время разговора министры иностранных дел России и Турции обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и условились продолжать тесные контакты по военной линии.

Были рассмотрены практические аспекты усилий двух стран по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне согласно российско-турецкому меморандуму от 17 сентября 2018 года. Министры подтвердили поддержку работы Конституционного комитета «в контексте углубления всеобъемлющего межсирийского диалога, урегулирования при содействии ООН и стран-гарантов астанинского процесса».

Режим прекращения огня согласно договоренностям с Турцией был введен в Идлибской зоне деэскалации в Сирии днем 9 января.

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