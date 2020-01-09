Минобороны заявило о введении режима прекращения огня в Идлибе
- 09 января 2020, 21:07
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Днем 9 января в Идлибской зоне деэскалации в Сирии введен режим прекращения огня. Он будет действовать согласно договоренностям с Турцией, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 9 января 2020 года в Идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня», — цитирует «Интерфакс» слова Боренкова.
Российские военные призвали командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций в подконтрольных им районах и выбрать путь мирного урегулирования.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 января заявили о необходимости полного выполнения договоренностей по нормализации ситуации в Идлибе.
Главы двух государств встретились в Стамбуле на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» по совместному проекту.
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