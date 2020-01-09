Минобороны заявило о введении режима прекращения огня в Идлибе

Днем 9 января в Идлибской зоне деэскалации в Сирии введен режим прекращения огня. Он будет действовать согласно договоренностям с Турцией, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 9 января 2020 года в Идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня», — цитирует «Интерфакс» слова Боренкова.

Российские военные призвали командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций в подконтрольных им районах и выбрать путь мирного урегулирования.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 января заявили о необходимости полного выполнения договоренностей по нормализации ситуации в Идлибе.

Главы двух государств встретились в Стамбуле на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» по совместному проекту.