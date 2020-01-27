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При попытке получения секретных данных в России задержан подданный Японии

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Подданный Японии, пытавшийся получить секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, был задержан в России, сообщили «Интерфаксу» в МИД РФ.

Задержание было произведено сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке 25 декабря 2019 года.

В ведомстве также рассказали агентству, что российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.

Ему было предоставлено 72 часа на то, чтобы он покинул Россию. На следующий день японец, приехавший в РФ по журналистской визе, отправился на родину.

Вызванному в МИД РФ советнику-посланнику посольства Японии в Москве была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Токио выразило сожаление по поводу поразившей Японию «шпиономании». Так в дипмиссии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудникам российского торгового представительства якобы могла быть передана секретная информация и теперь токийская полиция просит посольство обеспечить явку этих сотрудников.

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