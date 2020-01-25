Посольство РФ выразило сожаление по поводу поразившей Японию «шпиономании»

Российское диппредставительство в Японии с сожалением восприняло решение Токио присоединиться к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании.

«Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Facebook.

Так в дипмиссии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудникам российского торгового представительства якобы могла быть передана секретная информация и теперь токийская полиция просит посольство обеспечить явку этих сотрудников.

Ранее «Ридус» писал о том, что посольство РФ в США намерено обратиться в американский Госдеп за разъяснениями по поводу публикаций в Yahoo News о якобы имевшем место взломе систем связи ФБР. Российская сторона подчеркнула, что безосновательные обвинения в шпионаже представляют прямую угрозу для безопасности дипломатов и членов их семей.