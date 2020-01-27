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Один человек пострадал при обстреле посольства США в Багдаде

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© Centcom

© Centcom

В результате попадания ракет на территорию посольства Соединенных Штатов в Багдаде 26 января как минимум один человек получил ранения. Гражданство пострадавшего не уточняется, сообщило AFP со ссылкой на представителя властей Ирака.

Из пяти реактивных снарядов, упавших на территории «зеленой зоны» Багдада, три попали в посольство. Одна ракета угодила в здание столовой во время ужина, отмечается в сообщении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди приказал силам безопасности страны предотвратить в будущем обстрелы американского посольства. Он подчеркнул, что нападение стало «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», который «может привести к серьезным последствиям».

Махди добавил, что отдал распоряжение провести расследование, выявить причастных к обстрелу и «отдать их под суд».

С резким осуждением атаки выступил и посол Соединенных Штатов в Багдаде Мэтью Теллер.

За последнюю неделю это — уже второй обстрел «зеленой зоны» Багдада. Три ракеты взорвались неподалеку от посольства США 20 января.

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