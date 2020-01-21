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Район посольства США в Багдаде вновь обстреляли ракетами

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© Twitter

© Twitter

Три ракеты взорвались в ночь на 21 января в так называемой «зеленой зоне» Багдада. В этом укрепленном районе иракской столицы находится посольство Соединенных Штатов. По данным местных СМИ, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

По последней информации, удар был нанесен из квартала Эз-Заафарания, расположенного на юго-востоке города. Взрывы причинили «зеленой зоне» «определенный материальный ущерб».

О начале обстрела, как всегда, сообщили сирены, установленные в американском посольстве. Вслед за их звуками в небо поднялись вертолеты армии США.

«Зеленую зону» в течение нескольких последних месяцев обстреливают регулярно. Жертвами атак становятся сотрудники силовых структур Ирака. Власти США винят в запусках ракет вооруженные группировки, сотрудничающие с Ираном.

Тем временем Пентагон не планирует выводить войска из Ирака, несмотря на решение парламента страны о выдворении коалиции со своей территории.

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