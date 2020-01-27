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Мемуары Мишель Обамы удостоили премии «Грэмми»

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© Twitter

© Twitter

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама получила музыкальную премию «Грэмми» за свои мемуары. Книга «Становление» (Becoming) победила в номинации «Лучший альбом разговорного жанра».

Мемуары жены президента Барака Обамы были изданы осенью 2018 года, в том числе, и на звуковых носителях. Мишель поведала миру историю своих отношений с мужем, рассказала о прерванной беременности и о своей неприязни к Дональду Трампу.

Книга объемом в 426 страниц была издана на 24 языках. Уже в первые дни после выхода было продано более 1,4 миллиона копий в печатной и цифровой форме.

62-я церемония вручения престижных наград «Грэмми» состоялась 26 января в Лос-Анджелесе.

Мишель Обама со своими мемуарами также уверенно попала в тройку самых высокооплачиваемых писателей. Уступила жена бывшего президента лишь «матери» Гарри Поттера и соавтору Билла Клинтона.

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