Мемуары Мишель Обамы удостоили премии «Грэмми»

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама получила музыкальную премию «Грэмми» за свои мемуары. Книга «Становление» (Becoming) победила в номинации «Лучший альбом разговорного жанра».

Мемуары жены президента Барака Обамы были изданы осенью 2018 года, в том числе, и на звуковых носителях. Мишель поведала миру историю своих отношений с мужем, рассказала о прерванной беременности и о своей неприязни к Дональду Трампу.

Книга объемом в 426 страниц была издана на 24 языках. Уже в первые дни после выхода было продано более 1,4 миллиона копий в печатной и цифровой форме.

62-я церемония вручения престижных наград «Грэмми» состоялась 26 января в Лос-Анджелесе.

Мишель Обама со своими мемуарами также уверенно попала в тройку самых высокооплачиваемых писателей. Уступила жена бывшего президента лишь «матери» Гарри Поттера и соавтору Билла Клинтона.