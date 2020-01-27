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Сбой снова произошел в Twitter

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© Needpix.com

© Needpix.com

Масштабный сбой социальной сети Twitter 26 января затронул несколько стран мира. Проблемы начали возникать в 22:46 по московскому времени, сообщил сервис Downdetector.

Ресурс, который осуществляет мониторинг популярных сайтов и сервисов, отметил, что проблемы с Twitter возникли у жителей Соединенных Штатов, Японии, Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов и других государств. В России трудности испытывали пользователи Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы, Красноярска и еще ряда городов.

Большая часть поступивших жалоб касается использования приложения для iPhone или iPad — 47%. Примерно 16% испытывали трудности с общением через Android. Около 35% пользователей не смогли открыть сайт социальной сети.

О некорректной работе Twitter также сообщалось 22 января.

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