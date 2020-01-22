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Twitter опять дал сбой

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© Twitter

© Twitter

Социальная сеть Twitter 22 января вновь работает некорректно. Это уже четвертый подобный случай с начала года. Предыдущие наблюдались 9, 10 и 17 января, сообщил сервис Downdetector.

По данным ресурса, в первую очередь пострадали жители Японии, Великобритании, Франции и США. Среди россиян больше всех жалуются москвичи и петербуржцы.

Самой распространенной проблемой сейчас является работа приложения в Android. С ней столкнулись 76% пользователей. Около 15% не могут зайти на сайт, еще 7% испытывают сложности с авторизацией.

Также в январе серьезно «сбоила» социальная сеть «ВКонтакте».

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