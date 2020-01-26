Российских туристов досрочно вывезут с китайского острова Хайнань

Из-за вспышки нового типа коронавируса туроператор «Русь-Тур» объявил о намерении досрочно вывезти своих клиентов с китайского острова Хайнань.

Решение о вынужденной эвакуации туристов принято в целях обеспечения безопасности граждан РФ, поскольку число зараженных на острове возросло, говорится в сообщении компании.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), вывозить российских туристов с острова Хайнань начнут с 26 января. Предназначенные для этого рейсы будут производиться ежедневно.

Кроме того, туроператор Tez Tour сообщил, что с понедельника, 27 января, приостанавливает отправку туристов из России в Китай в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом.

Как писал ранее «Ридус», председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения нового коронавируса в стране ускоряются. На этом фоне с 25 января в Китае полностью прекращена организация групповых туристических поездок.

Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии неизвестного типа. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен в начале января.

По данным на утро 26 января, от нового коронавируса умерли 56 человек. Количество заразившихся составило 2 тысячи.

В России коронавирус не выявлен.

