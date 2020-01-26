Взрыв оставил без газа восемь домов в Махачкале

Восемь многоэтажных жилых домов в Махачкале остались без газа в результате взрыва, который разрушил перегородку между балконом и цоколем одного из зданий. В результате инцидента пострадал ребенок 2008 года рождения. Момент происшествия попал на видео.

Судя по ролику, который опубликовали в Сети, мальчик мог почувствовать утечку газа и спровоцировать взрыв зажигалкой или спичками. Ребенок получил легкие ранения и попал в больницу.



По данным республиканского главка МЧС, угрозы обрушения пострадавшего дома нет. Однако до выяснения обстоятельств взрыва подача газа в восьми домах по улице Гамидова прекращена. Работы продолжатся утром 27 января, заявили в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Махачкала».

В начале января два человека пострадали во время взрыва в жилом доме в Курске.