Взрыв оставил без газа восемь домов в Махачкале
- 26 января 2020, 21:35
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Восемь многоэтажных жилых домов в Махачкале остались без газа в результате взрыва, который разрушил перегородку между балконом и цоколем одного из зданий. В результате инцидента пострадал ребенок 2008 года рождения. Момент происшествия попал на видео.
Судя по ролику, который опубликовали в Сети, мальчик мог почувствовать утечку газа и спровоцировать взрыв зажигалкой или спичками. Ребенок получил легкие ранения и попал в больницу.
По данным республиканского главка МЧС, угрозы обрушения пострадавшего дома нет. Однако до выяснения обстоятельств взрыва подача газа в восьми домах по улице Гамидова прекращена. Работы продолжатся утром 27 января, заявили в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Махачкала».
В начале января два человека пострадали во время взрыва в жилом доме в Курске.
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