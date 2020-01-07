Взрыв газа произошел в жилом доме в Курске
- 07 января 2020, 17:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Курске пострадали два человека, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Рябиновая около 14.40.
Пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба и работники электрических сетей оперативно прибыли на место происшествия.
Поврежденным оказалось остекление одной из квартир. Пострадали находившийся в доме мужчина и девушка, проходившая мимо.
«У нее повреждений нет, от госпитализации отказалась», — уточнил собеседник издания.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа из газовой плиты. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены, после взрыва возгорание не последовало.
Пострадавший мужчина доставлен в больницу. «Осколком стекла поцарапало проходившую мимо девочку, от госпитализации она отказалась», — рассказал агентству представитель ведомства.
Войти через социальные сети: