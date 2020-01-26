Отец бросил в аэропорту Шереметьево сыновей 5 и 8 лет

В терминале D аэропорта Шереметьево сотрудники воздушной гавани обнаружили мальчиков 2011 и 2014 года рождения, которых бросил отец.

Дети, находившиеся без сопровождения взрослого, были переданы полиции, сообщила ТАСС директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО», — сказала собеседница агентства.

Она также заявила, что, согласно предварительным данным, детей оставил их отец. Захаренкова уточнила, что он прилетел со своими сыновьями из Хабаровска рейсом авиакомпании «Россия». У мальчиков при себе оказался рюкзак с запиской от отца, а также с документами, среди которых были свидетельства о рождении.

В настоящее время ведется розыск мужчины. Дети будут переданы в медучреждение.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Белореченске Краснодарского края женщина оставила свою малолетнюю дочь в кафе, вложив ей в карман записку с просьбой подыскать для нее новых родителей.