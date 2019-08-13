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Мать бросила дочку в кафе на Кубани

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Белореченске Краснодарского края женщина оставила свою малолетнюю дочь в кафе, вложив ей в карман записку с просьбой подыскать для нее новых родителей.

Об этом сообщили в полицию сотрудники кафе, рассказавшие о том, что малолетняя девочка длительное время находится в игровой комнате заведения одна, без присмотра родственников.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в кармане кофты, надетой на ребенка, записку с указанием имени девочки, ее возраста, а также с просьбой найти ей новых родителей.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, девочку доставили в медучреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, была установлена личность женщины, бросившей свою дочь. Матерью ребенка оказалась 35-летняя жительница Адыгеи.

Следователям предстоит изучить условия, в которых жила и воспитывалась девочка, отмечается в сообщении.

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