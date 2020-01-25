Китай признал, что темпы распространения коронавируса ускорились

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу, что темпы распространения нового коронавируса в стране ускоряются. «Мы столкнулись со сложной ситуацией», — признал китайский лидер.

На этом фоне с 25 января в Китае полностью прекращена организация групповых туристических поездок.

«Все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов «авиабилет+ гостиницы», — приводит РИА Новости сообщение телеканала.

При этом отмечается, что уже выехавшие тургруппы могут завершить поездку в соответствии с договором.

По последним официальным данным, за сутки количество заболевших в Китае выросло на 512 человек: власти сообщают о 1355 подтвержденных случаях заболевания.

Статистика умерших за субботу не изменилась: всего в стране умер 41 человек, из них 39 — в провинции Хубэй, с административного центра которой — города Ухань — и началось в декабре распространение заболевания.

Власти принимают экстренные меры по защите населения от нового коронавируса, которые затронули свыше миллиарда жителей Китая.

