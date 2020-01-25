Жителей Алма-Аты возмутили гуляющие с фигурой дракона китайские студенты

Студенты из Китая, решившие прогуляться по улицам Алма-Аты с фигурой дракона, символизирующей китайский Новый год, вызвали возмущение у местных жителей.

Прохожих очень разозлило это шествие.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее этот инцидент.

Жители Алма-Аты, столкнувшиеся на улице с китайскими студентами, потребовали от молодых людей убрать символ их национального праздника. Когда же китайцы не стали уступать, один из горожан повредил дракона и попытался учинить драку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что таксисты в аэропорту Шереметьево стали отказывать китайцам в оказании услуг из-за паники, вызванной вспышкой нового типа коронавируса в Китае. Однако, как выяснил ФАН, эти слухи не соответствует действительности, поскольку большинство водителей такси дорожат своей репутацией и не испытывают никакого страха.

«Может быть, отказываются возить китайцев те таксисты, у которых какая-то безумная фобия. Но, на мой взгляд, это единичные случаи», — сказал изданию один из таксистов.

По последним официальным данным, за сутки количество заболевших в Китае выросло на 512 человек: власти сообщают о 1355 подтвержденных случаях заболевания. Статистика умерших за субботу не изменилась: всего в стране умер 41 человек, из них 39 — в провинции Хубэй, с административного центра которой — города Ухань — и началось в декабре распространение заболевания.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения нового коронавируса в стране ускоряются. На этом фоне с 25 января в Китае полностью прекращена организация групповых туристических поездок.