На территории аэропорта Пулково застрелили собаку

На территории петербургского аэропорта Пулково сотрудник воздушной гавани застрелил собаку.

Сообщил об этом таксист, ставший свидетелем произошедшего и разместивший в Сети видео с места происшествия.

Он рассказал, что увидел служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками, находясь на перехватывающей парковке рядом с огражденной забором территорией аэропорта. По его словам, из машины был произведен выстрел в собаку.

«За этим забором она и упала, долго визжала», — добавил таксист, отметив, что в зоне поражения находилась парковка, на которой могли быть люди.

По данным газеты «Фонтанка», пса застрелил штатный орнитолог Пулково, посчитавший, что собака могла выбежать на взлетно-посадочную полосу. Как пишет издание, он убил животное из специального оружия, которое можно обозначить как прототип ракетницы.

В итоге специалист был доставлен в линейный отдел полиции аэропорта, где ему предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования. Орнитологу может быть привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Накануне появилась информация о том, что в Шереметьево при выгрузке из самолета две кошки были травмированы и погибли, а третья получила обморожение лап. Теперь хозяин домашних питомцев требует, чтобы на ответственных за багаж сотрудников завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».