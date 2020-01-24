В гибели двух котов во время рейса «Аэрофлот» обвинил грузчиков аэропорта

На борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Москва-София, погибли два кота.

При транспортировке животные получили несовместимые с жизнью травмы.

Первым о смерти котов сообщил Telegram-канал Baza, сославшись на их хозяина Максима Чумаченко, который был пассажиром того злополучного рейса. Теперь он требует, чтобы на ответственных за багаж сотрудников, завели уголовное дело по статье «Жесткое обращение с животными».

В беседе с РЕН ТВ Чумаченко рассказал, что вылетел 22 января рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. По его словам, он занимается авиаперевозками домашних питомцев, но в этот рейс взял с собой собственных кошек породы американский колор-пойнт. В Шереметьево мужчина узнал, что при выгрузке из самолета две кошки были травмированы и погибли, а третья получила обморожение лап.

При этом Чумаченко признался в интервью, что к «Аэрофлоту» у него нет претензий. Он особо отметил тот факт, что сотрудники авиакомпании оказали ему помощь и даже разрешили пересадить животных в салон во время перелета до Софии.

«Аэрофлот» в свою очередь пообещал пересмотреть правила перевозки животных во всех аэропортах, но при этом возложил ответственность за гибель котов на компанию «Шереметьево Хэндлинг», которая работает с багажом.

Тем временем Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды объявил о своем намерении направить запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку инцидента.