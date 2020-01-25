Увеличилось число погибших при землетрясении в Турции

В результате землетрясении на востоке Турции уже погибло 29 человек, сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

По его данным, всего пострадали 1466 человек, а из-под обломков были извлечены 43 человека.

Ранее было известно о 22 погибших и 1243 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20:55 по местному времени. После него, по данным Национальной геологической службы США, было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг, пострадала также соседняя провинция Малатья. В результате землетрясения было разрушено около 30 зданий. Сотни человек остались без крыши над головой.