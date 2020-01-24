Число заболевших новой пневмонией в Китае достигло 830 человек

Число жертв и зараженных новым типом коронавируса в Китае продолжает расти. К 24 января официально заболевшими числятся 830 человек. В списках погибших — уже 25 пациентов, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные данные китайских властей.

За сутки в 27 китайских провинциях выявлено еще 259 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Расширилась география распространения болезни. Первые пациенты попали в больницы в провинциях Шэньси и Ганьсу, а также в автономных районах Синьцзян-Уйгурский и Внутренняя Монголия. По два человека заболели в Гонконге, один — на Тайване.

Три больных выявлены в Таиланде, по два — во Вьетнаме и Японии, по одному — в Южной Корее, Сингапуре и США.

О втором случае заражения 24 января сообщили власти Японии. Это — китайский турист из Уханя, приехавший в страну 19 января. За пять дней до этого у него поднималась температура, но врачи дважды не нашли ничего подозрительно. 22 января мужчину госпитализировали, спустя два дня стало ясно, что речь идет о новом типе пневмонии.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Японии на прошлой неделе. Инфицированным являлся также гражданин Китая, недавно посещавший Ухань. Турист выздоровел и выписался из больницы. Медики считают риск заражения после контакта с ним очень низким.

Накануне китайские власти запретили людям покидать город Ухань, где находится очаг эпидемии. Многомиллионный город фактически посадили на карантин. Некоторые страны начали тотальную проверкуприезжих специальными приборами, дистанционно измеряющими температуру.