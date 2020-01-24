найти ×
   
  • USD
    61.95
  • EUR
    68.69
СохранитьСохранено0
×

-101477

Кувейт ввел тотальный контроль в аэропортах из-за коронавируса

Small 85fd31f863
© Twitter

© Twitter

Все пассажиры авиарейсов, которые пребывают в Кувейт из стран, пораженных коронавирусом, будут подвергаться тепловому скринингу. Специальные приборы для дистанционного измерения температуры уже установлены на пограничных пунктах, заявили в министерстве здравоохранения страны.

«Клиники и изоляторы аэропорта хорошо оборудованы. На пограничных переходах установлены тепловизоры», — цитирует Reuters заявление Минздрава Кувейта.

В министерстве подчеркнули, что тщательно следят за развитием ситуации с новым типом пневмонии. Все службы готовы бороться с вирусом, чтобы остановить его вспышку.

Тем временем комитет ВОЗ не стал объявлять режим чрезвычайной ситуации международного масштаба из-за вспышки нового типа пневмонии в Китае.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
20546692читать позжечитаю позже
Здоровье
Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду
305211читать позжечитаю позже

главное


История
Легендарная древняя египтянка оказалась выдумкой феминисток XX века

Мерит Птах придумали ради борьбы за место женщины в истории и медицине.

1432402читать позжечитаю позже

Советы
Что поможет простить и избавиться от чувства обиды21 января

Часто обида гложет не меньше, чем чувство вины.

2015626читать позжечитаю позже