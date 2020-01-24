Кувейт ввел тотальный контроль в аэропортах из-за коронавируса

Все пассажиры авиарейсов, которые пребывают в Кувейт из стран, пораженных коронавирусом, будут подвергаться тепловому скринингу. Специальные приборы для дистанционного измерения температуры уже установлены на пограничных пунктах, заявили в министерстве здравоохранения страны.

«Клиники и изоляторы аэропорта хорошо оборудованы. На пограничных переходах установлены тепловизоры», — цитирует Reuters заявление Минздрава Кувейта.

В министерстве подчеркнули, что тщательно следят за развитием ситуации с новым типом пневмонии. Все службы готовы бороться с вирусом, чтобы остановить его вспышку.

Тем временем комитет ВОЗ не стал объявлять режим чрезвычайной ситуации международного масштаба из-за вспышки нового типа пневмонии в Китае.