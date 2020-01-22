Метель и ветер закрыли аэропорты Мурманска и Перми

Снегопад и метель стали причиной закрытия аэропортов в Мурманске и Перми. Аэродромные службы переведены в усиленный режим работы. Специальная техника расчищает и обрабатывает необходимыми средствами взлетно-посадочные полосы. Задержаны и перенесены несколько рейсов.

«Аэропорт Мурманск 22 января с 19:00 до 22:00 московского времени закрыт для приема и выпуска воздушных судов всех типов по причине очистки ВПП от снега», — сообщила пресс-служба мурманской воздушной гавани.

Из-за плохих погодных условий самолет, летевший в Мурманск из Санкт-Петербурга, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

В Мурманской области — метель и штормовой ветер, достигающий на побережье скорости 37 метров в секунду. Несколько участков автомобильных дорог пришлось перекрыть. МЧС организовало на трассах пункты обогрева водителей. На дороге в Териберку 15 легковых машин увязли в сугробах. По прогнозам, непогода сохранится до утра.



Сложные погодные условия сейчас и в Перми. Здесь при минимальной минусовой температуре местами идет сильный снег, продолжается метель, порывы ветра достигают 18 метров в секунду. МЧС предупредило о возможности падения деревьев и обрывов линий электропередачи. Из-за, гололеда на дорогах образовались заторы.



«Международный аэропорт Пермь не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного снегопада и ветра. По сводке метеорологов, такая ситуация продлится всю ночь. Аэропорт закрыт предварительно до 00:00 [22:00 мск] местного времени, но, скорее всего, время будет продлено», — сказано в сообщении местной воздушной гавани Большое Савино.

Летевший из Москвы в Пермь самолет «Аэрофлота» отправили в аэропорт Екатеринбурга Кольцово. Пассажиры, которые должны были улететь из Большого Савина вечером, все еще находятся в залах ожидания.

Тем временем по Испании пронесся сильный шторм «Глория», который стал причиной гибели нескольких человек.