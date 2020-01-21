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Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

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© EPA/TASS

© EPA/TASS

Обрушившийся на восток Испании ураган «Глория» привел к гибели по меньшей мере четырех человек.

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.

По данным телеканала, в ряде городов Испании оказались подтоплены улицы. Из-за буйства стихии пришлось закрыть аэропорт Аликанте.

В режим повышенной готовности были переведены более 30 испанских провинций. Порывы ветра в регионах, на которые обрушился ураган, достигали в понедельник, 20 января, 115 км/ч.

Associated Press отмечает, что без электричества остались примерно 200 тысяч жителей Испании. Многие школы на востоке страны пришлось закрыть.

По сообщению местных властей, десятки дорог в регионе завалило снегом, из-за чего движение по ним стало невозможным. Кроме того, в прибрежных городах из-за шторма были повреждены многие магазины и рестораны.

В настоящее время ураган переместился на юг Франции, в департамент Восточные Пиренеи. Туда направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных, передает Би-би-си.

Ранее «Ридус» писал о том, что сильный шторм, получивший название «Глория», принес 19 января на восточное побережье Испании ураганные ветры, проливные дожди и снегопады. В результате разгула стихии погиб один человек.

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