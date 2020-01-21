В США впервые выявлен новый коронавирус

Новый тип коронавируса обнаружили у человека, прибывшего в США из Китая.

Вирус был выявлен в Сиэтле, штат Вашингтон, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным агентства, это первый случай выявления нового коронавируса на территории США.

Как пишет The New York Times, пациента госпитализировали с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а инфекция была выявлена у него после анализов, сделанных в прошедшие выходные.

Выяснилось, что ранее он посещал китайский город Ухань, где находится очаг инфекции, пишет газета.

Напомним, вспышка ранее неизвестного заболевания была зафиксирована в Ухани в декабре 2019 года. 31 декабря китайские власти поставили в известность об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 7 января медикам удалось выявить возбудителя. Им оказался коронавирус 2019-nCoV. В результате лабораторных исследований из списка возможных патогенов были исключены возбудители гриппа, птичьего гриппа, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS — атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).



По состоянию на 18.00 мск 21 января, в Китае зарегистрировано 319 случаев заражения. Шесть человек уже скончались. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.



В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР. был усилен в московском аэропорту Шереметьево.

