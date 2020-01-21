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На рейсах из КНР в Шереметьево усилен санитарно-эпидемиологический контроль

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

В московском аэропорту Шереметьево усилен санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из КНР.

Такие меры приняты в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

При помощи переносных и стационарных тепловизоров специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая.

Предполагается, что при выявлении у пассажира повышенной температуры на борт будет немедленно вызываться медицинская бригада здравпункта аэропорта, а при обнаружении характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира незамедлительно изолируют в специальное помещение и госпитализируют.

«На сегодняшний день пассажиров, прибывших из КНР в Шереметьево с подозрением на данное заболевание, не выявлено», — заверил собеседник агентства.

По состоянию на 18.00 мск 21 января, в Китае зарегистрировано 319 случаев заражения. Шесть человек уже скончались. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Вспышка ранее неизвестного заболевания была зафиксирована в Ухани в декабре 2019 года. 31 декабря китайские власти поставили в известность об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 7 января медикам удалось выявить возбудителя. Им оказался коронавирус 2019-nCoV. В результате лабораторных исследований из списка возможных патогенов были исключены возбудители гриппа, птичьего гриппа, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS — атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Угрозу нового коронавируса 2019-nCoV обсудят на экстренном заседании комитета по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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