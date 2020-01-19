Шторм «Глория» обрушился на восток Испании

Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании. Закрыт аэропорт Аликанте, отменены более 150 рейсов. В результате разгула стихии погиб один человек.

Основной удар урагана, по данным синоптиков, придется на Валенсию и Балеарские острова — Ибицу и Форментеру. Однако низкие температуры и сильные ветры ожидаются и в других районах страны. Непогода сохранится до 22 января.



Национальное метеорологическое агентство Испании объявило «красное» предупреждение. Скорость ветра местами может превышать 130 километров в час, а волны достигать семи метров в высоту. В горных районах ожидаются сильные снегопады. В Валенсии и Каталонских Пиренеях уже закрыты несколько автомобильных дорог.



По данным службы спасения, известно о первой жертве урагана. В северо-западной части Астурии мужчина погиб при установке цепей на колеса автомобиля, пишет агентство Reuters.



Около четырех месяцев назад сильнейшая буря со смерчами, крупным градом и мощными ливнями ввергла в хаос курортный остров Майорка.