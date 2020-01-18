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В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Основатель Amazon Джефф Безос лишился титула самого богатого человека в мире, уступив его владельцу Louis Vuitton и Dior Бернару Арно.

Как сообщает Forbes, состояние главы французской компании LVMH увеличилось на 1,9 млрд долларов и составило 117 млрд долларов.

В то же время состояние Безоса уменьшилось на 760 млн долларов, составив в итоге 115,6 млрд долларов. Это произошло после того, как акции его компании упали 17 января на 0,65%, а акции LVMH подорожали на 1,6%.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс сохранил за собой третью позицию в рейтинге с 110,6 млрд долларов. При этом журнал отмечает, что Гейтс был бы сейчас богаче, чем Арно и Безос, если бы не пожертвовал более 35,8 млрд долларов на благотворительность.

Напомним, Гейтс лишился лидерства в рейтинге в марте 2018 года, уступив его Джеффу Безосу.

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