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Самолет Москва — Южно-Сахалинск вынужденно сел в Казани

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© Википедия

© Википедия

Вынужденную посадку в Казани совершил авиалайнер, выполнявший рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. Причиной изменения маршрута стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

«Из-за больного пассажира самолет сел в ближайшем аэропорту», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани Казани. Медики оказали необходимую помощь на борту самолета. О состоянии пассажира не сообщается.

Теперь воздушное судно прибудет в пункт назначения лишь вечером. Из-за инцидента обратный рейс из Южно-Сахалинска в Москву будет задержан на три часа.

Пассажиры довольно часто становятся причиной вынужденных посадок самолетов. Иногда речь идет о физическом здоровье людей, иногда — о психическом.

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