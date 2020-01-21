Самолет Москва — Южно-Сахалинск вынужденно сел в Казани
- 21 января 2020, 03:42
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Вынужденную посадку в Казани совершил авиалайнер, выполнявший рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. Причиной изменения маршрута стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
«Из-за больного пассажира самолет сел в ближайшем аэропорту», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани Казани. Медики оказали необходимую помощь на борту самолета. О состоянии пассажира не сообщается.
Теперь воздушное судно прибудет в пункт назначения лишь вечером. Из-за инцидента обратный рейс из Южно-Сахалинска в Москву будет задержан на три часа.
Пассажиры довольно часто становятся причиной вынужденных посадок самолетов. Иногда речь идет о физическом здоровье людей, иногда — о психическом.
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