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Летевший из Петербурга в Узбекистан самолет вынужденно сел в Самаре

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Аэропорт Курумоч в Самаре. © government.ru

Аэропорт Курумоч в Самаре. © government.ru

Boeing 757 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Ургенч, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, во время полета у мужчины 1976 года рождения повысилось артериальное давление.

«Со слов пассажира, у него имеется онкозаболевание, — уточнила собеседница агентства. - Пассажир доставлен в клиническую больницу № 8».

После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что из-за плохого самочувствия пассажира экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово совершил лайнер А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона в Бангкок.

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