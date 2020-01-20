Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете

В аэропорту Абу-Даби был задержан российский рэпер Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф.

Как сообщает Super, музыканта задержали из-за дебоша, который он устроил в самолете, летевшем из Таиланда в Россию.

По данным издания, во время пересадки в ОАЭ Гуф и его сопровождающие были доставлены в полицейское отделение.

Ранее стало известно, что за рэпером в Таиланд прилетели его сестра и директор. Они собирались отвезти Гуфа на лечение в наркологическую клинику в Москве или Израиле.

Отмечалось, что до этого хип-хоп-исполнитель потерял мобильный телефон и банковские карты.

Как писал ранее «Ридус», в январе 2019 года Гуф, записал трек «Бункер», в котором рассказал об избиении и пожаловался на угрозу своей жизни. В частности, он сообщил, что был вынужден раньше времени покинуть Таиланд, так как его «заказали».

В конце октября 2018 года Долматов обратился в полицию с заявлением об избиении в московском клубе «Бункер-42», в результате которого он получил сотрясение мозга и перелом бедра. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что к нападению на музыканта причастен долларовый миллиардер, а теперь и сам Гуф назвал его по имени и фамилии.