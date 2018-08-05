Гуф заявил о покушении на свою жизнь

Российский музыкант Алексей Долматов, более известный как Гуф, записал трэк «Бункер», в котором рассказал об избиении и пожаловался на угрозу своей жизни.

«Мне дали ***** недавно. Ну ок, ну дали и дали. Я получил по ***** приблизительно как Конор получил от Хабиба, но тот хотя бы с этого поднял нормально лаве, а я получаю проблемы за то, что получил по голове. Последний раз меня ******* 21 год назад на большой перемене в универе», — зачитал Долматов.

Также Гуф признался, что он был вынужден раньше времени покинуть Таиланд, в котором рэпер отдыхал, так как его «заказали». От своих обидчиков он потребовал извинений.



Напомним, в конце октября рэпер Гуф обратился в полицию с заявлением об избиении в московском клубе «Бункер-42», в результате которого он получил сотрясение мозга и перелом бедра. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что к нападению на музыканта причастен долларовый миллиардер, а теперь и сам Гуф назвал его по имени и фамилии.

«Короче, если что-нибудь со мной, не дай Бог, произойдет в ближайшем будущем, то имейте в виду, что это была семейка Игоря Сосина», — заявил в самом конце трека рэпер.



Миллиардер Игорь Сосин — владелец сети «Старик Хоттабыч» и приемный отец печально известного молодого человека, который совершил зверское убийство своей матери. По словам адвоката Жорина, «основным причастным к избиению Долматова лицом может являться биологический отец Сосина-младшего Егор Мокин».



Несмотря на массу публичных заявлений, участковый по Таганскому району Москвы в конце декабря отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения рэпера.

