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Три человека погибли в результате нападения в Лондоне

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© Twitter

© Twitter

Лондонская полиция начала расследование тройного убийства, произошедшего вечером 19 января на северо-востоке города. Неизвестный мужчина напал на молодых людей в возрасте 20−30 лет, а затем скрылся. Ведутся его поиски. Мотивы преступления пока не ясны.

По данным местных СМИ, убийство произошло на Элмстед-роуд в районе Севен Кингз. Полицию и врачей вызвали очевидцы событий. Личность погибших пока не установлена.

«Я должен сохранять непредвзятость в отношении любого мотива, так как мы находимся на ранних стадиях установления всех обстоятельств», — заявил представитель правоохранительных органов.

Ранее в этот день на Гавайях неизвестный застрелил двух полицейских и поджег несколько домов.

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