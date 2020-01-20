Три человека погибли в результате нападения в Лондоне

Лондонская полиция начала расследование тройного убийства, произошедшего вечером 19 января на северо-востоке города. Неизвестный мужчина напал на молодых людей в возрасте 20−30 лет, а затем скрылся. Ведутся его поиски. Мотивы преступления пока не ясны.

По данным местных СМИ, убийство произошло на Элмстед-роуд в районе Севен Кингз. Полицию и врачей вызвали очевидцы событий. Личность погибших пока не установлена.

«Я должен сохранять непредвзятость в отношении любого мотива, так как мы находимся на ранних стадиях установления всех обстоятельств», — заявил представитель правоохранительных органов.



Ранее в этот день на Гавайях неизвестный застрелил двух полицейских и поджег несколько домов.