Три человека погибли в результате нападения в Лондоне
- 20 января 2020, 03:58
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Лондонская полиция начала расследование тройного убийства, произошедшего вечером 19 января на северо-востоке города. Неизвестный мужчина напал на молодых людей в возрасте 20−30 лет, а затем скрылся. Ведутся его поиски. Мотивы преступления пока не ясны.
По данным местных СМИ, убийство произошло на Элмстед-роуд в районе Севен Кингз. Полицию и врачей вызвали очевидцы событий. Личность погибших пока не установлена.
«Я должен сохранять непредвзятость в отношении любого мотива, так как мы находимся на ранних стадиях установления всех обстоятельств», — заявил представитель правоохранительных органов.
Ранее в этот день на Гавайях неизвестный застрелил двух полицейских и поджег несколько домов.
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